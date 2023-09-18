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        Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk öğrencileri önlüklerini giydi

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Tıp Fakültesi'nin ilk öğrencileri, törenle beyaz önlüklerini giydiler.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:48 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:52
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        Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk öğrencileri önlüklerini giydi
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        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Tıp Fakültesi'nin ilk öğrencileri, törenle beyaz önlüklerini giydiler.

        MAÜ Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler için "beyaz önlük giyme" töreni düzenlendi.

        Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, hekimliğin önemine değindi.

        Tıp fakültelerinin hem hekim yetiştirme hem tıp alanında uzmanlık ve doktora eğitimi verme hem de hastaları tedavi etmede son derece önemli olduğuna işaret eden Özcoşar, "Tıp fakültesinin bu şehir için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle, azimle, gayretle ve fedakarlıkla çalışarak, çok kısa bir sürede tıp fakültesinin kurulumunu ve tüm ihtiyaçlarını tamamladık. Bu süreçte yanımızda yer alan tüm kurum, kuruluş, şahıslara ve fakültemizin kurucu ekibine teşekkür ederiz." dedi.

        MAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim Bilici de fakültenin 2 yıl önce kurulduğunu ve kısa sürede uzmanlık eğitimi vermeye başladıklarını söyledi.

        Kısa bir sürede fakültenin kendi binasında tıp eğitimi vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bilici, "Fakültemizde 26 ana bilim dalında 7 profesör, 7 doçent, 22 doktor öğretim üyesi hizmet vermektedir. Kısa sürede göreve başlayacak 4 öğretim üyesi ile sayımız 40'a ulaşacaktır. Kısa sürede çok yol aldık. Her gün daha da iyi olmak ve sizin de gurur duyacağınız bir fakülte kimliğine kavuşmak için bıkıp usanmadan çalışacağız." diye konuştu.

        Müzik dinletisiyle devam eden törende 41 öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi.

        Törene, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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