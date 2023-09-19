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        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Kaymakam Özdemir'e ziyaret

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:29
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        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Kaymakam Özdemir'e ziyaret
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        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'i makamında ziyaret etti.

        Başkan Şahin, Kaymakam Özdemir'i makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

        Özdemir, ziyaret için Şahin'e teşekkür etti.

        Ziyarette, ilçede yürütülen hizmetler ve yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Şahin, Özdemir'e kursiyerler tarafından hazırlanan tablo hediye etti.

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