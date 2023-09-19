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        19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

        Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:26 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:26
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        19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
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        Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kandemir mesajında, şehitleri minnetle anmak, gazileri hak ettikleri değeri vererek, onları her yerde ve her zaman onurlandırmaları gerektiğini belirtti.

        Kandemir, "Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerԁir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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