Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Artuklu-Kızıltepe kara yolunda sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 ABH 654 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Ethem Çin’e çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bir inşaata bekçilik yaptığı öğrenilen Çin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çin’in cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.