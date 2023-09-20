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        MBB Gençlik Merkezinden kelime yarışması

        Mardin Büyükşehir Belediyesi (MBB) Gençlik Merkezi, "Kelimeler Bize Ne Söyler?" adlı bilgi yarışmasını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:43 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:43
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        MBB Gençlik Merkezinden kelime yarışması
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi (MBB) Gençlik Merkezi, "Kelimeler Bize Ne Söyler?" adlı bilgi yarışmasını sürdürüyor.

        MBB Gençlik Merkezinin konferans salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen yarışmada moderatörler yarışmacılara kelimelerin tanımlarını vererek ve çeşitli ipuçları kullanarak yanıtı bulmalarına çalışıyor.

        Deneyimli bir jüri heyeti önünde gerçekleşen ve keyifli anlara sahne olan yarışmanın 9'uncusunun 22 Eylül Cuma günü gerçekleştirileceği duyuruldu.

        MBB Gençlik Merkezi her hafta kazanan yarışmacıya kitap hediye ederken yarışmanın finalinde ise büyük ödül almaya hak kazanan yarışmacı cep telefonu sahibi olacak.

        Yarışmaya katılmak isteyenlerin www.mbbgenclik.com adresinden form doldurarak başvuru yapıp yarışabileceği ve büyük ödülün sahibi olabileceği belirtildi.

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