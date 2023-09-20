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        Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 21:30 Güncelleme: 20.09.2023 - 21:30
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        Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        İpek Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Abdurahman K’ye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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