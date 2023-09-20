Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Giriş: 20.09.2023 - 21:30 Güncelleme: 20.09.2023 - 21:30
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
İpek Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Abdurahman K’ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.