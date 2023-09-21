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        Kızıltepe'de "Başaklar Diyarı Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi

        Kızıltepe ilçesinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) koordinasyonu ile düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Başaklar Diyarı Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:38 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:15
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        Kızıltepe'de "Başaklar Diyarı Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi
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        Kızıltepe ilçesinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) koordinasyonu ile düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Başaklar Diyarı Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

        Kızıltepe Belediyesi tarafından "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlik, Halı Caddesinden başladı, Adnan Menderes Caddesi, Otogar Meydanı ve eski Hastane Caddesi güzergahından tekrar start yerine geri dönülmesiyle son buldu.

        Kaymakam Abdullah Şahin, öğrencilere katılım belgelerini takdim ederek, kask ve dizlik hediye etti.

        Etkinliğe, daire amirleri, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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