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        Mardin'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 19:40 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:40
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        Mardin'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Ersoylu Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Serdar A'ya (20) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya başından ağır yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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