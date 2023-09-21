GÜNCELLEME - Mardin'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hayatını kaybetti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hayatını kaybetti.
Ersoylu Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Serdar A'ya (20) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya başından ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.