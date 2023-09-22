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        Nusaybin'de uyuşturucuyla mücadele denetimi

        Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 09:33 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:40
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        Nusaybin'de uyuşturucuyla mücadele denetimi
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        Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

        Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın talimatıyla denetimlerini sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği öncülüğünde eş zamanlı olarak ilçe genelinde uyuşturucu ile mücadele alan denetimleri yapıldı.

        Denetimde, 124 kişinin sorgulaması yapıldı, 38 araç ve metruk binalar kontrol edildi. Uygulamada, üzerinde uyuşturucu bulunan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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