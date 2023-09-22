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        Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere eğitim desteği

        Mardin Büyükşehir Belediyesinin, üniversite öğrencisi olan ihtiyaç sahibi ailelere yapacağı 2023-2024 yılı eğitim desteğinin başvuruları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:32 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:32
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        Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere eğitim desteği
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        Mardin Büyükşehir Belediyesinin, üniversite öğrencisi olan ihtiyaç sahibi ailelere yapacağı 2023-2024 yılı eğitim desteğinin başvuruları devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Mardin'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere eğitim desteğinde bulunmak için başlattığı yardımlara devam ediyor. Yükseköğretim kurumlarından ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi olan ihtiyaç sahibi aileler, 2023-2024 eğitim öğretim desteğinden faydalanmak için başvuruda bulanabilecek.

        Başvurular 3 Ekim'e kadar sürecek.

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