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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden ibadethane temizliği

        Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelindeki ibadethanelerin temizliği devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:44 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:58
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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden ibadethane temizliği
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelindeki ibadethanelerin temizliği devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, farklı din, dil ve kültürleri bünyesinde barından Mardin’de, aralarında tarihi yapıların da bulunduğu camii, medrese, kilise ve manastır gibi ibadethanelerin genel temizliğini yaparak huzur içinde ibadet edilmesine için hazır hale getiriyor.

        Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Mobil Temizlik Ekibi, daha önce belirlediği ibadethanelere gelerek, elektrikli süpürge makinesi ile tüm mekanı temizledikten sonra vatandaşların en çok kullandığı kapı, pencere, ayakkabılık, avlu gibi mekanları itina ile siliyor.

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