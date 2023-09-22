Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin'de temaslarda bulundu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Valiliği, Artuklu Belediyesi ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Valiliği, Artuklu Belediyesi ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente bulunan Bakan Işıkhan, beraberinde AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ile Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Işıkhan, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin ve partililerle görüştü.

Işıkhan daha sonra Artuklu Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'yi ziyaret etti.