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        Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:29 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:38
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        Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, farklı tarihlerde çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, İzmir'den Midyat ilçesine giden otobüsteki bir yolcu üzerinde ve bir araçta yaptığı aramada 94 sentetik uyuşturucu, 4,82 gram eroin, bir ruhsatsız tabanca ve bir adet şarjör ve 3 mermi ele geçirdi.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde ise metruk binada inceleme yapan polis, bir şüphelinin üzerinde bir miktar toz esrar buldu.

        Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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