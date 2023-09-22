Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, farklı tarihlerde çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, İzmir'den Midyat ilçesine giden otobüsteki bir yolcu üzerinde ve bir araçta yaptığı aramada 94 sentetik uyuşturucu, 4,82 gram eroin, bir ruhsatsız tabanca ve bir adet şarjör ve 3 mermi ele geçirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ise metruk binada inceleme yapan polis, bir şüphelinin üzerinde bir miktar toz esrar buldu.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.