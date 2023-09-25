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        Mardin 1969 Spor sahasında 52 Orduspor ile 1-1 berabere kaldı

        TFF 3. Lig 1. Grup 3. hafta maçında Mardin 1969 Spor, sahasında 52 Orduspor'u konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 11:17 Güncelleme: 25.09.2023 - 12:31
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        Mardin 1969 Spor sahasında 52 Orduspor ile 1-1 berabere kaldı
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        TFF 3. Lig 1. Grup 3. hafta maçında Mardin 1969 Spor, sahasında 52 Orduspor'u konuk etti.

        21 Kasım Şehir Stadında oynanan müsabakanın 9. dakikasında Mardin 1969 Spor penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

        Maçın ilk yarısı Mardin 1969 Spor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

        İkinci yarıda konuk ekip 52 Orduspor Mert Tunç'un 57. dakikada attığı golle beraberliği buldu.

        Maçta taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

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