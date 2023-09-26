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        Üç organın birleştiği noktadaki kanserli tümörden 5 saatlik operasyonla kurtuldu

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Mustafa Demircan, üç organın birleştiği noktada tespit edilen kanserli tümörden 5 saatlik operasyonla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:20
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        Üç organın birleştiği noktadaki kanserli tümörden 5 saatlik operasyonla kurtuldu
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        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Mustafa Demircan, üç organın birleştiği noktada tespit edilen kanserli tümörden 5 saatlik operasyonla kurtuldu.

        İlçede esnaflık yapan 67 yaşındaki Demircan, halsizlik, ciltte sararma ve sırt ağrısı şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Tetkiklerde Demircan'ın pankreas ve safra kanallarının onikiparmak bağırsağına açıldığı yerde yaklaşık 3 santimetrelik tümör belirlendi.

        Hastaya, Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Musluh Hakseven tarafından "Pilor Koruyucu Whipple" ameliyatı yapıldı. Hastanede ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen ve 5 saat 10 dakika süren operasyonla kanserli doku temizlendi.

        - "Hocamın çabaları neticesinde buradayım"

        Mustafa Demircan, AA muhabirine, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

        "Rengimin sarardığını gördüm, hastaneye başvurdum. Musluh hocamız bütün çabalarıyla beni ayağa kaldırdı." diyen Demircan, tedavi sürecinde sağlık personelinin kendisiyle çok ilgilendiğini anlattı.

        Sağlık ekibine teşekkür eden Demircan, "Kesinlikle döneceğimi, sağ çıkacağımı sanmıyordum. Hocamın çabaları neticesinde buradayım. Yoksa insan kolay kolay kurtulmaz bu hastalıktan. O kadar güzel bir ameliyat oldu ki hemşirelerimiz de birer melek gibi. Onlar da bana iyi baktılar. Allah hepsinden razı olsun. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yeniden doğmuş gibiyim." dedi.

        - "Hastamızın genel durumu iyi"

        Cerrahi müdahaleyi gerçekleştiren Op. Dr. Hakseven de hastanın tetkiklerinde üç organın birleşim yerinde kitle saptanması üzerine ameliyat kararı aldıklarını aktardı.

        "Whipple" operasyonunun pankreas, onikiparmak bağırsağı ve safra yolunun birleşim yerinde tespit edilen kitle için yapılan ortak bir ameliyat olduğunu dile getiren Hakseven, "Bu bölgedeki organların birbirinden ayrılması ve teker teker ameliyat edilmesi ihtimali yok. Hepsi mecburen beraber olmak zorunda. Hastanın kavşak bölgesinde tümör olması sebebiyle Whipple ameliyatı yaptık. Ameliyatımız yaklaşık 5 saat 10 dakika sürdü. Hastamız bugün ameliyatın 8 gününde. Genel durumu iyi, ağızdan besleniyor." ifadesini kullandı.

        Hakseven, yaklaşık bir yıldır görev yaptığı hastanede, yönetimin, İl Sağlık Müdürlüğünün ve Sağlık Bakanlığının destekleriyle kısa sürede önemli ameliyatlar gerçekleştirdiklerini, tıbbi malzeme ihtiyaçlarının giderildiğini belirterek, kanser cerrahisi ve tedavisinde bir merkez olmayı hedeflediklerini vurguladı.

        - "Sevk edilen hasta sayısını azaltmayı hedefliyoruz"

        Başhekim Doç. Dr. Mehmet Kabak ise sağlık hizmetinin kalitesini artırmayı hedeflediklerini, hastalara en iyi sağlık hizmetini vermenin çabası içinde olduklarını ifade etti.

        Hastanede ilk kez Whipple ameliyatı yapıldığına dikkati çeken Kabak, "Mardin'de bu operasyonu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Hocamız çok başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün destekleriyle, hiçbir hastamızı dışarıya sevk etmek istemiyoruz. Çevre ve uzak illere sevk edilen hasta sayımızı azaltmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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