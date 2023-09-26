Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdere, yol yapım çalışmalarını inceledi
Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdere, Cevizpınar Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını inceledi.
Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdere, Cevizpınar Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını inceledi.
Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Cevizpınar Mahallesi'ni ziyaret ederek, ilgililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tatlıdede, göreve geldikleri ilk günden bu yana bütün mahallelere hizmet götürme hedefinde olduklarını belirtti.
Cevizpınar Mahalle muhtarı Hüsnü Çağan da yol çalışması için emeği geçen bütün yetkililere teşekkür etti.