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        MARSU'nun çağrı merkezine 3 ayda 8 bin çağrı geldi

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünün "Alo 185 Çağrı Merkezi"ne son 3 ayda gelen 8 bin çağrının yanıtlandığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:16 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:16
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        MARSU'nun çağrı merkezine 3 ayda 8 bin çağrı geldi
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünün "Alo 185 Çağrı Merkezi"ne son 3 ayda gelen 8 bin çağrının yanıtlandığı belirtildi.

        Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ve dijitalleşme çalışmaları kapsamında teknolojik yatırımlar ve kesintisiz hizmet anlayışıyla altyapısı yenilenen Alo 185 Çağrı Merkezi kentin tamamına hizmet veriyor.

        Şehir geneline haftanın 7 günü saat 08.00 ile 24.00 arasında kesintisiz hizmet sunan çağrı merkezini arayan vatandaşlar, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon alt yapısıyla ilgili yaşadıkları sorun ve taleplerini iletiyor.

        Teknolojinin tüm imkanları kullanılarak vatandaşların taleplerine cevap verildiği çağrı merkezinde online olarak kayıt altına alınan bildirimler zaman kaybedilmeden anlık olarak saha ekiplerine ve yetkili birimlere iletiliyor.

        Vatandaşların sorunlarına anında ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesinin sağlandığı çağrı merkezinde bu yılın son 3 ayında 8 bin çağrıya cevap verildi.

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