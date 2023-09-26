Mardin'de itfaiye ekipleri 9 ayda 3 bin 845 olaya müdahale etti Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, merkez ve ilçelerde 9 ayda 3 bin 845 olaya müdahale etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, merkez ve ilçelerde 9 ayda 3 bin 845 olaya müdahale etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, filosundaki 39 araçla ve 9 ilçeden 272 personel ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince 2 bin 602 yangın, 780 kurtarma, 177 trafik kazası, 286 su baskını başta olmak üzere toplamda 3 bin 845 olaya müdahale edildi.

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce 12 kamu kurumu ve özel sektörde görevli 318 kişiye eğitim verildi.

Ayrıca itfaiye personelinin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla eğitim programı çerçevesinde hizmet içi eğitimler düzenlendi.