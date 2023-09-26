Mardin Artuklu Üniversitesi'ne 459 öğrenci daha yerleşti
Ek yerleştirme sonuçlarına göre Mardin Artuklu Üniversitesi'ne 459 öğrenci daha yerleşti.
Giriş: 26.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:09
Ek yerleştirme sonuçlarına göre Mardin Artuklu Üniversitesi'ne 459 öğrenci daha yerleşti.
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, Mardin Artuklu Üniversitesi'ni 459 öğrenci daha tercih etti.
Mardin Artuklu Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına toplam 459 üniversite adayı daha kayıt yapmaya hak kazandı.