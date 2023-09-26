Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, STK temsilcileriyle buluştu

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, sivil tolum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

Kampüste gerçekleştirilen etkinliğe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Başkanı Necmettin Başboğa ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Özcoşar, sivil toplum kuruluşları ile güçlü bir iletişim içinde olduklarını ve yakın çalıştıklarını belirterek, "Üniversitemiz gerçekleştirmiş olduğu kongre, panel, sempozyum, seminer, konferans ve benzeri akademik etkinlikleri ilgili sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde hayata geçiriyor." dedi.

Sivil toplum kuruluş temsilcileri de Özcoşar'a başarılar diledi.