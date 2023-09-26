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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Mevlit Kandili mesajı

        Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:00
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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Mevlit Kandili mesajı
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        Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin mesajında, "Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'ne erişmenin ve tüm manevi duygularımızla hep birlikte bugünü idrak edebilmenin mutluluk ve huzurunu yaşamaktayız. Bu mübarek günün vesilesiyle, Mevlit Kandili'nin ülkemize ve tüm İslam alemine birlik, beraberlik, sağlık ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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