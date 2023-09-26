Mardin'de pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pikapla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pikapla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ferhat S. (24) idaresindeki 33 AJM 948 plakalı otomobil ile Keleş A. (52) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen pikap, Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile pikapta bulunan Dergah A. (65) ve Sakine A. (65) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.