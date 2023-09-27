Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 09:57 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu şüpheli C.T'nin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

        Aramada, 12 kilo 800 gram kubar esrar, 105 gram kenevir tohumu, 3 kök kenevir bitkisi, 33 mermi, kalaşnikof şarjörü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Trump'ın gayrimenkul imparatorluğu: Dolandırdı
        Trump'ın gayrimenkul imparatorluğu: Dolandırdı
        Musul'da düğün salonunda yangın faciası: En az 100 ölü!
        Musul'da düğün salonunda yangın faciası: En az 100 ölü!
        Bu bölgeler için sağanak yağmuru yarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmuru yarısı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!

        Benzer Haberler

        Mardin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Mardin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Mardin'de pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı
        Mardin'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Mevlit Kandili mesajı
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Mevlit Kandili mesajı
        Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, STK temsilcileriyle...
        Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, STK temsilcileriyle...
        Kazada karnındaki ikizlerini kaybeden Esra, yaşam savaşı veriyor
        Kazada karnındaki ikizlerini kaybeden Esra, yaşam savaşı veriyor