Mardin'de 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu şüpheli C.T'nin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramada, 12 kilo 800 gram kubar esrar, 105 gram kenevir tohumu, 3 kök kenevir bitkisi, 33 mermi, kalaşnikof şarjörü ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.