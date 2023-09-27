Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Akkoyun'dan "27 Eylül Dünya Turizm Günü" mesajı

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "27 Eylül Dünya Turizm Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valisi Akkoyun'dan "27 Eylül Dünya Turizm Günü" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "27 Eylül Dünya Turizm Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akkoyun mesajında, Mardin'in binlerce yıllık tarih ve kültür birikimine sahip eşsiz bir şehir olduğunu, geçmişi geleceğe taşıyan sayısız değerlerin saklandığı bir kültür hazinesi olarak, dünyanın en özgün ve etkileyici şehirlerinden biri olarak ön plana çıktığını belirtti.

        Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, her bir taşı, tarih, kültür, sabır, sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve inanç kokan, adeta açık hava müzesi olan Mardin'in turizm potansiyelini artırarak gelecek nesillere teslim etmek öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydeden Akkoyun, şöyle devam etti:

        "Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini sevgiyle kucaklayan Mardin'in, sahip olduğu bu zenginliğin turizm üzerinde en iyi şekilde değerlendirilip, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlaması için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önemli bir turizm şehri olan Mardin'imizde ve her şehri ayrı bir turizm alanına ev sahipliği yapan cennet ülkemizde, turizme emek ve gönül vererek çalışan herkese başarılar diler, turizm sektörümüzün 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutlarım."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Biden'ın köpeği 11. kez ısırdı
        Biden'ın köpeği 11. kez ısırdı
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Kritik seviyeye gelindi! Barajlarda son durum!
        Kritik seviyeye gelindi! Barajlarda son durum!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        5 aylık grev sona erdi
        5 aylık grev sona erdi
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Mardin'de 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
        Mardin'de 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
        Mardin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Mardin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Mardin'de pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı
        Mardin'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Mevlit Kandili mesajı
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Mevlit Kandili mesajı
        Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, STK temsilcileriyle...
        Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, STK temsilcileriyle...