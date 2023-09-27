Mardin Valisi Akkoyun'dan "27 Eylül Dünya Turizm Günü" mesajı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "27 Eylül Dünya Turizm Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun mesajında, Mardin'in binlerce yıllık tarih ve kültür birikimine sahip eşsiz bir şehir olduğunu, geçmişi geleceğe taşıyan sayısız değerlerin saklandığı bir kültür hazinesi olarak, dünyanın en özgün ve etkileyici şehirlerinden biri olarak ön plana çıktığını belirtti.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, her bir taşı, tarih, kültür, sabır, sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve inanç kokan, adeta açık hava müzesi olan Mardin'in turizm potansiyelini artırarak gelecek nesillere teslim etmek öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydeden Akkoyun, şöyle devam etti:

"Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini sevgiyle kucaklayan Mardin'in, sahip olduğu bu zenginliğin turizm üzerinde en iyi şekilde değerlendirilip, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlaması için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önemli bir turizm şehri olan Mardin'imizde ve her şehri ayrı bir turizm alanına ev sahipliği yapan cennet ülkemizde, turizme emek ve gönül vererek çalışan herkese başarılar diler, turizm sektörümüzün 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutlarım."