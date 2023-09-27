Mardin'de polisten kaçan tırın sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı
Mardin'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan tırın sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Mardin'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan tırın sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları sürücünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırı merkez Artuklu ilçesinde durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü araçla kaçmaya başladı. Takip sonucu tır, 3 araca çarpıp, refüje çıkarak durdu.
Sürücü gözaltına alındı. Araç incelenmek üzere emniyete götürüldü.