Artuklu Üniversitesi'nde klasik müzik konseri verilecek
Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğrenciler için 4 Ekim'de klasik müzik konseri düzenlenecek.
Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğrenciler için 4 Ekim'de klasik müzik konseri düzenlenecek.
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tarafından yeni akademik yılda öğrencilere yönelik oryantasyon etkinlikleri kapsamında "Klasik Müzik 101" adıyla düzenlenecek olan konser, Vali Kılıçlar Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Etisan Holding Oda Orkestrası'nın sunacağı klasik müzik konseri tüm öğrenciler için ücretsiz olacak.