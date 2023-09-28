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        Artuklu Üniversitesi'nde klasik müzik konseri verilecek

        Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğrenciler için 4 Ekim'de klasik müzik konseri düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:30 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:30
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        Artuklu Üniversitesi'nde klasik müzik konseri verilecek
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        Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğrenciler için 4 Ekim'de klasik müzik konseri düzenlenecek.

        Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tarafından yeni akademik yılda öğrencilere yönelik oryantasyon etkinlikleri kapsamında "Klasik Müzik 101" adıyla düzenlenecek olan konser, Vali Kılıçlar Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Etisan Holding Oda Orkestrası'nın sunacağı klasik müzik konseri tüm öğrenciler için ücretsiz olacak.

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