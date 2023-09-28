Mardin 1969 Spor kupada 2. tura yükseldi
Mardin 1969 Spor Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda evinde konuk ettiği TPAO Batman Petrolspor'u 4-1 yenerek, 2. tura yükseldi.
Mardin 1969 Spor Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda evinde konuk ettiği TPAO Batman Petrolspor'u 4-1 yenerek, 2. tura yükseldi.
21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada, Mardin 1969 Spor, 12. dakikada Mesih Kayabaş'ın gölüyle maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda TPAO Batman Petrolspor'dan Tunç Murat Behram'ın 90+1 dakikada kaydettiği gol ile eşitlik sağlandı.
Normal sürede maçın 1-1 bitmesi üzerine, 15'er dakikalık uzatmalara gidildi.
Mardin 1969 Spor 107. dakikada Ali Kemal Özkan, 116. dakikada Serdar Yiğit ve 119. dakikada Yasin Reis'in golleriyle maçı 4-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Mardin 1969 Spor 2. tura yükseldi.