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        Mardin 1969 Spor kupada 2. tura yükseldi

        Mardin 1969 Spor Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda evinde konuk ettiği TPAO Batman Petrolspor'u 4-1 yenerek, 2. tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:04
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        Mardin 1969 Spor kupada 2. tura yükseldi
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        Mardin 1969 Spor Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda evinde konuk ettiği TPAO Batman Petrolspor'u 4-1 yenerek, 2. tura yükseldi.

        21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada, Mardin 1969 Spor, 12. dakikada Mesih Kayabaş'ın gölüyle maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

        İkinci yarıda TPAO Batman Petrolspor'dan Tunç Murat Behram'ın 90+1 dakikada kaydettiği gol ile eşitlik sağlandı.

        Normal sürede maçın 1-1 bitmesi üzerine, 15'er dakikalık uzatmalara gidildi.

        Mardin 1969 Spor 107. dakikada Ali Kemal Özkan, 116. dakikada Serdar Yiğit ve 119. dakikada Yasin Reis'in golleriyle maçı 4-1 kazandı.

        Bu sonucun ardından Mardin 1969 Spor 2. tura yükseldi.

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