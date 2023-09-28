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        Midyat'ta okul kantinleri denetlendi

        Midyat ilçesinde öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşımı için okullardaki kantinler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:19 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:45
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        Midyat'ta okul kantinleri denetlendi
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        Midyat ilçesinde öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşımı için okullardaki kantinler denetlendi.

        Midyat Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik yapılan denetimlerde, okul kantinlerindeki satışı yasak olan gıda ürünleri, gıda maddelerinin sağlık koşullarının uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri incelendi.

        Ekipler, denetimde uyulması gereken kurallar hakkında kantin yöneticileri ile çalışanlarını bilgilendirdi.

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