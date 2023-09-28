Midyat'ta okul kantinleri denetlendi
Midyat ilçesinde öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşımı için okullardaki kantinler denetlendi.
Midyat ilçesinde öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşımı için okullardaki kantinler denetlendi.
Midyat Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik yapılan denetimlerde, okul kantinlerindeki satışı yasak olan gıda ürünleri, gıda maddelerinin sağlık koşullarının uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri incelendi.
Ekipler, denetimde uyulması gereken kurallar hakkında kantin yöneticileri ile çalışanlarını bilgilendirdi.