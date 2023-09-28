Mardin'de söyleşi düzenlendi
Mardin Büyükşehir Belediyesince "Eşler Arası İyi Bir İletişimin Stratejileri" söyleşisi düzenlendi.
Mardin Büyükşehir Belediyesince "Eşler Arası İyi Bir İletişimin Stratejileri" söyleşisi düzenlendi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, aile danışmanı, eğitimci ve yazar Saliha Erdim'in katılımıyla Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşiye vatandaşlar ilgi gösterdi.
Söyleşide, Erdim evlilikte eşler arasındaki ilişki durumu, konuşma adabı, evliliğin devamı için yapılması gereken davranışlar gibi konuları ele aldı.