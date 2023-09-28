Mardin'de asfalt plenti 2022-2023 sezonunda 150 bin ton sıcak asfalt üretti Mardin Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynakları ile 20 milyon liraya mal ettiği asfalt plenti, 2022-2023 sezonunda 150 bin ton sıcak asfalt üretti.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynakları ile 20 milyon liraya mal ettiği asfalt plenti, 2022-2023 sezonunda 150 bin ton sıcak asfalt üretti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca, kentlerin en büyük sorunlarından biri olan ulaşımı modern hale getirmek ve yol çalışmalarının giderlerini minimize etmek amacıyla yaklaşık 20 milyon lira bedelle satın alınarak taş ocağı ve konkasör şantiyesinin bulunduğu alanda kurulumunu yaptığı asfalt plentinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üretime geçen asfalt pletinde günlük olarak 1300 ton sıcak asfalt (BSK) üretimi gerçekleştiriliyor. 2022 asfaltlama sezonunda 50 bin ton sıcak asfalt (BSK) üretimi gerçekleştirildi. Bu yıl ise şu ana kadar 100 bin ton sıcak asfalt üretimi yapıldı.

Üretimi yapılan sıcak asfalt Artuklu, Midyat, Kızıltepe, Nusaybin olmak üzere tüm ilçelerde yol yapım, onarım ve yama çalışmalarında kullanıldı.

Bu yıl üretimi yapılan 100 bin ton sıcak asfaltın Büyükşehir Belediyesine katkısı 100 milyon lira değerinde oldu. 2023 yılı içerisinde kendi değerinin yaklaşık 5 katı kadar belediyeye katkıda bulundu.

Hava şartları el verdiği sürece asfalt plentinde üretim devam edecek.