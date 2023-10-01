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        Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan Ankara'daki terör saldırısına tepki

        Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:45
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        Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan Ankara'daki terör saldırısına tepki
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        Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısını kınadı.

        Kandemir, yayımladığı mesajında, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

        Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini aktaran Kandemir, şunları kaydetti:

        "Haince, kalleşçe eylemler yapmak, haince saldırılarda bulunmak, terör örgütlerinin her zaman olduğu gibi gerçek yüzlerini ortaya koymuştur ama Türkiye güçlü ve büyük bir devlettir. Onlar ancak haince, sinsice, kahpece saldırılar yaparlar ama bilsinler ki; biz terörle mücadelemize devam edeceğiz. Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz."

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