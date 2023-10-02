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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den Dünya Yaşlılar Günü mesajı

        Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:36 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:36
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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den Dünya Yaşlılar Günü mesajı
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        Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Şahin mesajında, ileri yaştaki vatandaşları güven ve huzur içinde yaşatmanın, sağlıklı ve mutlu olmalarını sağlamanın, sorunlarına derman olabilmenin, her birine hürmet, saygı, sevgi ve ihtimam göstermenin en önemli toplumsal vazifelerden olduğunu belirtti.

        Şahin, "Geçmiş ve gelecek arasında köprü görevi gören, yaşayan tarihimiz, milli ve manevi değerlerimizin nesiller boyu aktarılmasında en önemli görevi üstlenen kıymetli büyüklere atfedilen 'Yaşlılar Günü' nezdinde tüm değerli büyüklerimize sağlıklı ve mutlu günler dilerim." ifadelerini kullandı.

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