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        Mardin'de karısını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde karısını silahla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 20:48 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:56
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        Mardin'de karısını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde karısını silahla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Koçhisar Mahallesi 309 Sokak'ta, 4 çocukları bulunan Ö.D. (42) ile eşi S.D. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, Ö.D, eşi S.D'ye silahla ateş açtı. Ö.D, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        S.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ö.D'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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