Mardin'de MARSU'nun 7 hizmeti e-Devlet'te Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan e-Devlet üzerinden 7 hizmet ile yerini aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan e-Devlet üzerinden 7 hizmet ile yerini aldı.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli hizmet sunmak için son dönemlerde dijitalleşme çalışmalarıyla birlikte vatandaşların hizmet binalarına uğramadan işlemlerini yapabilecekleri 7 hizmeti e-Devlet üzerinden elektronik ortamda hizmette sundu.

Yapılan çalışma neticesinde 7 hizmetin entegrasyonunu e-Devlet üzerinde tamamlayan MARSU, vatandaşların yeni abonelik başvurusu ve takibi, abonelik bilgileri sorgulama, abonelik sözleşme feshi başvurusu, arıza ve bakım bilgisi sorgulama, fatura bilgileri sorgulama, aboneliğe bağlı arıza başvurusu ile borç bilgileri sorgulama işlemlerini daha etkin, pratik ve hızlı şekilde internet üzerinden yapabilmesine olanak sağladı.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 7 hizmetin e-Devlet üzerinden entegrasyonu tamamlanarak hizmete alınmasının yanı sıra dijitalleşme çalışmaları kapsamında aboneler, altyapısı güçlendirilen MARSU'nun web sitesi üzerinden online işlem bölümünde üyelik oluşturarak kredi kartı ile güvenli ödeme yapabiliyor.

Aboneler, online işlem bölümünde borç sorgulama ve telefon numarası güncelleme işlemlerini MARSU’nun web sitesinde yapabildiği gibi günlük su kesintileri ve su dağıtım listesine de ulaşabiliyor.