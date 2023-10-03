Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de MARSU'nun 7 hizmeti e-Devlet'te

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan e-Devlet üzerinden 7 hizmet ile yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de MARSU'nun 7 hizmeti e-Devlet'te
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan e-Devlet üzerinden 7 hizmet ile yerini aldı.

        Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli hizmet sunmak için son dönemlerde dijitalleşme çalışmalarıyla birlikte vatandaşların hizmet binalarına uğramadan işlemlerini yapabilecekleri 7 hizmeti e-Devlet üzerinden elektronik ortamda hizmette sundu.

        Yapılan çalışma neticesinde 7 hizmetin entegrasyonunu e-Devlet üzerinde tamamlayan MARSU, vatandaşların yeni abonelik başvurusu ve takibi, abonelik bilgileri sorgulama, abonelik sözleşme feshi başvurusu, arıza ve bakım bilgisi sorgulama, fatura bilgileri sorgulama, aboneliğe bağlı arıza başvurusu ile borç bilgileri sorgulama işlemlerini daha etkin, pratik ve hızlı şekilde internet üzerinden yapabilmesine olanak sağladı.

        Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 7 hizmetin e-Devlet üzerinden entegrasyonu tamamlanarak hizmete alınmasının yanı sıra dijitalleşme çalışmaları kapsamında aboneler, altyapısı güçlendirilen MARSU'nun web sitesi üzerinden online işlem bölümünde üyelik oluşturarak kredi kartı ile güvenli ödeme yapabiliyor.

        Aboneler, online işlem bölümünde borç sorgulama ve telefon numarası güncelleme işlemlerini MARSU’nun web sitesinde yapabildiği gibi günlük su kesintileri ve su dağıtım listesine de ulaşabiliyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        Berlusconi'nin kız arkadaşı nerede?
        Berlusconi'nin kız arkadaşı nerede?
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışma çıktı!
        Bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışma çıktı!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi

        Benzer Haberler

        Uzaklaştırma kararı bulunan koca, iki çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp,...
        Uzaklaştırma kararı bulunan koca, iki çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp,...
        Uzaklaştırma kararı bulunan koca, iki çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp,...
        Uzaklaştırma kararı bulunan koca, iki çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp,...
        Mardin'de karısını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
        Mardin'de karısını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den Dünya Yaşlılar Günü mesajı
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den Dünya Yaşlılar Günü mesajı
        CHP Mardin İl Başkanı Eken: Bırakın belediye başkanlığını, 1 tane meclis üy...
        CHP Mardin İl Başkanı Eken: Bırakın belediye başkanlığını, 1 tane meclis üy...
        Tarihi kentte yüzlerce yıllık çarşılar her pazartesi dua ile açılıyor
        Tarihi kentte yüzlerce yıllık çarşılar her pazartesi dua ile açılıyor