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        Mardin'de alt yapı çalışmaları devam ediyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, merkez Artuklu ilçesinde yeni yerleşim alanlarının bulunduğu bölgelerde içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:39 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:39
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        Mardin'de alt yapı çalışmaları devam ediyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, merkez Artuklu ilçesinde yeni yerleşim alanlarının bulunduğu bölgelerde içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Nur Mahallesi'nde yapılan ve yapımı devam eden 20'nin üzerinde binanın içme suyu ile kanalizasyon ihtiyacını karşılamak için MARSU tarafından çalışmalar yürütülüyor.

        Söz konusu alanda yapılan çalışmalar kapsamında 350 metre uzunluğunda 90 milimetre çapında içme suyu şebeke hattı ve 350 metre uzunluğunda 400 milimetre çapında kanalizasyon şebeke döşeme çalışmaları sürüyor.

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