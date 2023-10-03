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        Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri el-Karadaği Mardin'de ziyaretlerde bulundu

        Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mardin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:38 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:38
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        Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri el-Karadaği Mardin'de ziyaretlerde bulundu
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        Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mardin'i ziyaret etti.

        Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği, merkez Artuklu ilçesine bağlı Kumlu Mahallesi'nde Kumlu Cami ve Medresesi'nde alim ve kanaat önderleriyle görüştü.

        Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Karadaği, bir kaç gündür bölgede temaslarda bulunduğunu söyledi.

        Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Karadaği, "Irkçılık bizi bölendir. Topluma hiçbir faydası yoktur. Ümmet anlayışı bizi birleştiriyor. Ümmet anlayışımızı tehdit eden konuların en başında gelen aileyi bölme ve yok etme çabalarıdır. Aileyi çok güçlü ayakta tutmamız ve dışardan gelen bu saldırılara karşı mücadele etmemiz gerekir. Ümmet olarak bu ve başka tehlikelere karşı ilimle, okuyarak kendimizi geliştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

        Karadaği, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde de akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.

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