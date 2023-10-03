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        Mardin'de İtfaiye Haftası'nda çocuklar için etkinlikler yapıldı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası kapsamında çocuklar için etkinlikler düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:40 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:40
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        Mardin'de İtfaiye Haftası'nda çocuklar için etkinlikler yapıldı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası kapsamında çocuklar için etkinlikler düzenledi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası kapsamında miniklere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

        İtfaiye Daire Başkanlığı ana binası ile çeşitli okullarda düzenlenen etkinliklerde, yangına ilk müdahale, yangın söndürme, itfaiye hortumu ile su sıkma, yanan tüpün söndürülmesi gibi bilgiler aktarıldı.

        Etkinliklerde, yangın söndürme, arama kurtarma gibi araçların tanıtımı yapıldı.

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