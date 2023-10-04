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        Mardin Artuklu Üniversitesi yeni öğrencilere yönelik oryantasyon programına başladı

        Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesince hazırlanan oryantasyon programlarının ilki kampüsteki Ebul Ula Salonunda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:35
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        Mardin Artuklu Üniversitesi yeni öğrencilere yönelik oryantasyon programına başladı
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        Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesince hazırlanan oryantasyon programlarının ilki kampüsteki Ebul Ula Salonunda gerçekleştirildi.

        İlk programda Sağlık Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kızıltepe Meslek Yüksekokulunun yeni öğrencileri ağırlandı.

        Programa Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Bozkurt, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Mehmet Bayar, fakülte yöneticileri ve yeni öğrenciler katıldı.

        Prof. Dr. Bozkurt, binaların öğrencisiz bir anlam ifade etmediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "İnsanlara ve insanlığa karşı sorumluluğumuz var. Mardin'de okumak bir ayrıcalık. Etkinlikleriyle Türkiye'de ilk 10 üniversite arasında olan Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilere çok şey katacak." dedi.

        Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Bayar da üniversitedeki öğrenci faaliyetleri, sosyal yaşam imkanları, ders dışında yapılabilecek etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

        Türkiye'de öncü bir üniversite olan Mardin Artuklu Üniversitesinde okuyan her öğrenciye öğrenci odaklı çalışmalara katılmaları çağrısında bulunarak, eğitim hayatları boyunca kapılarının her zaman öğrencilere açık olduğunu kaydetti.

        Bayar, öğrencilerin her sorusuna cevap vermek ve her sorunlarını çözmek üzere hazır olduklarını belirtti.

        Diğer fakülte ve yüksekokul yöneticileri de üniversite ile ilgili öğrencilere bilgilendirme yaptı.

        Salon programının ardından öğrenciler kendileri için düzenlenen kokteyle katılıp kampüste açılan kulüp stantlarını gezerek, öğrenci kulüpleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgi aldılar.

        Bir hafta boyunca devam edecek olan oryantasyon programı kapsamında söyleşiler, müzik dinletileri, sosyal faaliyetler ve Mardin gezisi yer alacak.

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