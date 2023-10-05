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        Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği Mardinli çocuklarla bir araya geldi

        Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneğince Mardin'deki çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:19 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:19
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        Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği Mardinli çocuklarla bir araya geldi
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        Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneğince Mardin'deki çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Dernek başkanı Osman Demirci, iş insanı Serdar Bağış ve dernek çalışanları ile merkez Artuklu ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde bulunan Gökçe İlkokulunu ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi.

        Dernek üyeleri çocuklara kuru boya, sulu boya, resim defteri, kırtasiye ürünleri, oyun hamuru, oyuncak, kek, gofret ve meyve suyu dağıttı.

        Dernek başkanı Demirci, derneklerinin 2016'da Konya merkezde kurulduğunu belirterek, hayırseverlerin gönderdiği hediyeleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklara ulaştırdıklarını söyledi.

        Çocukları mutlu etmek için burada olduklarını ifade eden Demirci, "Kilometrelerce uzaklıktan geldik. Onların mutluluğunu görmek tüm yorgunluğumuzu aldı. Bizler de çok mutluyuz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

        Demirci, bir sonraki duraklarının Şanlıurfa olacağını belirtti.

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