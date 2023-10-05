Artuklu ilçesinin içme suyu alt yapısı yenileniyor

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinin içme suyu alt yapısını yenileme çalışması sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü ve İLBANK işbirliğiyle Avrupa Birliğinin Mali Yardım Programı çerçevesinde merkez Artuklu ilçesine kesintisiz içme suyu sağlayacak "Mardin İçme Suyu Şebekesi İnşaatı İşi Projesi"nde çalışmalar devam ediyor.

İçme suyu alt yapısını modernize etmek ve su temin kapasitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda, muhtelif çap ve cinste borulardan oluşan, içme suyu şebekesi, iletim ve terfi hatları ile üzerlerinde bulunan içme suyu depoları, debi ölçüm odaları, basınç kırıcı vana odaları, hidrofor odaları, tahliye, vantuz, yangın hidrantları ile ekipman montajları gerçekleştiriliyor.

İçme suyu alt yapısının daha dayanıklı ve etkin hale getirilmesi amaçlanan projede, ilçenin farklı bölgelerinde toplam hacimleri 27 bin 500 metreküp olan 5 yeni su deposu inşa edilecek, mevcut 6 su deposu onarılacak.

Mardin'e daha iyi bir içme suyu hizmeti için adım adım ilerleyen çalışmalarda ayrıca mevcut pompa istasyonlarının rehabilitasyonu da gerçekleştirilerek su temini sürekliliği sağlanacak.