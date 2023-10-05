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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:14
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirme yaptı.

        Alma, partinin il binasında gerçekleştirilen basın toplantısında 7 Ekim'de 4. olağanüstü kongrenin yapılacağını söyledi.

        Alma, "22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlıyız. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Kongremizin de partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz." dedi.

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