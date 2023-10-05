Mardin'de temizlik kampanyası başlatıldı

Mardin'de "Temiz Çevre Temiz Mardin Projesi" kapsamında temizlik kampanyası düzenlendi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin de desteğiyle kentin tarihi alanları temizlendi.

Merkez Artuklu ilçesindeki sit alanında ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çalışmaya, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun da katıldı.

Akkoyun, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, birçok medeniyeti bünyesinde barındıran Mardin'in dünyanın göz bebeği şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Hem tarihi ve kültürel yapıyı koruma hem de tarım, sanayi ve eğitim gibi birçok alanda daha güzel ve kaliteli hizmet verme gayretinde olduklarını anlatan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Mardin'imizin temizliği çok önemli. Mardinli hemşehrilerimiz çevre duyarlılığı konusuna gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Burada örnek alınacak bir faaliyete başlıyoruz. Kıymetli milletimizle 'Temiz Çevre, Temiz Mardin' diyoruz. Bu seferberlik içinde Mardin caddelerinin, sokaklarının temizliği ve bakımı konusunda büyük bir çalışmanın başlangıcını yapacağız. Bu sadece Mardin merkezle sınırlı kalmayacak, bütün ilçelerimizi kapsayacak bir çalışma olacak."

Vali Akkoyun, esnaf ve vatandaşlardan da kampanyaya destek olmalarını istedi.