Mardin'de yol kenarında silahla vurulmuş bir erkeğin cesedi bulundu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında silahla vurulmuş bir erkeğin cesedi bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında silahla vurulmuş bir erkeğin cesedi bulundu.

Sanayi Mahallesi'nde yerde hareketsiz birini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan incelemede, silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin kimliğinin Nurullah Aydın (43) olduğu tespit edildi.

Aydın'nın cesedi, savcılığın talimatıyla otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.