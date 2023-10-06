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        Bisikletle dünyayı gezen Genç, Mardin'de üniversite öğrencileriyle buluştu

        Bisikletiyle10 yıldır dünyayı gezen "Demir Atlı Adam" olarak bilinen Gürkan Genç, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Oryantasyon Haftası kapsamında düzenlenen programa katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 15:44 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:23
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        Bisikletle dünyayı gezen Genç, Mardin'de üniversite öğrencileriyle buluştu
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        Bisikletiyle10 yıldır dünyayı gezen "Demir Atlı Adam" olarak bilinen Gürkan Genç, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Oryantasyon Haftası kapsamında düzenlenen programa katıldı.

        Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tarafından Oryantasyon Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte bisikletle dünyayı gezen Genç, üniversite öğrencileriyle buluştu.

        Genç, programda, bisikletle dünya turu deneyimlerini ve kazanımlarını öğrencilerle paylaştı, onların sorularını yanıtladı.

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