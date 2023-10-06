Bisikletle dünyayı gezen Genç, Mardin'de üniversite öğrencileriyle buluştu
Bisikletiyle10 yıldır dünyayı gezen "Demir Atlı Adam" olarak bilinen Gürkan Genç, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Oryantasyon Haftası kapsamında düzenlenen programa katıldı.
Bisikletiyle10 yıldır dünyayı gezen "Demir Atlı Adam" olarak bilinen Gürkan Genç, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Oryantasyon Haftası kapsamında düzenlenen programa katıldı.
Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tarafından Oryantasyon Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte bisikletle dünyayı gezen Genç, üniversite öğrencileriyle buluştu.
Genç, programda, bisikletle dünya turu deneyimlerini ve kazanımlarını öğrencilerle paylaştı, onların sorularını yanıtladı.