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        Mardin'de eşini öldürerek intihar girişiminde bulunan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde karısını silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 12:08 Güncelleme: 07.10.2023 - 12:08
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        Mardin'de eşini öldürerek intihar girişiminde bulunan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde karısını silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        İlçeye bağlı Koçhisar Mahallesi 309 Sokak'ta 2 Ekim'de karısını silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Ömer Durak (42), tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Koçhisar Mahallesi 309. Sokak'ta oturan ve 4 çocukları bulunan Ömer Durak ile eşi Semra Durak (36) arasında 2 Ekim'de çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ömer Durak, eşine silahla ateş açmış, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Semra Durak müdahalelere rağmen kurtarılamamış, durumu ağır olan Ömer Durak da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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