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        Mardin 1969 Spor, Artvin Hopaspor maçında 90+2'de bulduğu golle galip geldi

        TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, Karadeniz temsilcisi Artvin Hopaspor'u konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:34
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        Mardin 1969 Spor, Artvin Hopaspor maçında 90+2'de bulduğu golle galip geldi
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        TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, Karadeniz temsilcisi Artvin Hopaspor'u konuk etti.

        21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında iki takımının karşılıklı atakları sonuçsuz kalınca devre 0-0 sonuçlandı.

        İkinci devrede oyuna giren Muhammet Beşir 90+2'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

        1-0 sonuçlanan maçta haftayı 3 puanla kapatan kırmızı lacivertliler, 8 puanla 5. sıraya yükseldi.

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