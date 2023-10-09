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        MARSU'nun Kızıltepe ilçesindeki altyapı çalışmaları devam ediyor

        Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Kızıltepe ilçesinin Fırat Mahallesi'nde başlattığı kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:57
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        MARSU'nun Kızıltepe ilçesindeki altyapı çalışmaları devam ediyor
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        Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Kızıltepe ilçesinin Fırat Mahallesi'nde başlattığı kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

        MARSU Genel Müdürlüğü, kentin daha modern bir yapıya kavuşması için başta içme suyu olmak üzere altyapı alanlarında vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

        Kesintisiz, sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Mardin'in dört bir yanına ulaştırabilmek için yatırımlarını sürdüren MARSU Genel Müdürlüğü, Kızıltepe'nin Fırat Mahallesi 412, Sokak'ta başlattığı kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

        MARSU ekiplerince yürütülen çalışmalarda 1350 kilometre uzunluğunda 200 milimetre çapında borular döşendi, belirlenen noktalara muayene bacaları yerleştirildi.

        Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşlar sağlıklı altyapıya kavuşmuş oldu.

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