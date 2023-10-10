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        Mardin'de tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mardin'in Artuklu ilçesinde tırın altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 09:35 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:35
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        Mardin'de tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde tırın altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Tilkitepe Mahallesi Artuklu Nusaybin kara yolunda plakası ve sürücünün ismi öğrenilemeyen tır, Suriye uyruklu Alaaddin El Muhammed (27) kontrolündeki motosikletle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü tırın altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

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