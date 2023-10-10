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        Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:28 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:28
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        Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca dün Kabala Mahallesi mevkisinde F.D'nin (57) hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, İ.A. ve Y.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe İ.A. tutuklandı, Y.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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